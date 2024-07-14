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Кейн высказался о борьбе за «Золотую бутсу» с Ольмо в финале Евро-2024

Кейн высказался о борьбе за «Золотую бутсу» с Ольмо в финале Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о борьбе за «Золотую бутсу» с полузащитником Испании Даниэлем Ольмо, с которым они встретятся в финале Евро-2024. Напомним, перед финальным матчем турнира оба футболиста забили по три гола.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не личная битва между ним (Ольмо) и мной. Конечно, я хочу, чтобы Англия победила, поэтому зачастую при подготовке к таким матчам говорится много вещей. В конце концов, важно то, что произойдёт на поле, я сосредоточен именно на этом», — приводит слова Кейна AS.

Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Кейн с пиццей в руках прошёл мимо журналистов после матча Евро:

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