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Саутгейт: сборной Англии надо выиграть Евро-2024, чтобы её зауважал футбольный мир

Саутгейт: сборной Англии надо выиграть Евро-2024, чтобы её зауважал футбольный мир
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о значимости возможной победы в финале чемпионата Европы 2024 года с Испанией. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я посещал финалы чемпионатов мира и Европы как болельщик, смотрел их на больших экранах, но я не помню нас ни на одном из них. Мы обязаны были это изменить. Конечно, тогда у нас были большие ожидания, но они не соответствовали тому, что мы показывали. Сейчас большие ожидания остаются, но мы стали демонстрировать стабильные результаты: в трёх из четырёх последних крупных турниров мы прошли дальше четвертьфинала.

Как бы то ни было, мы обязательно должны проходить в заключительные стадии таких турниров, чтобы побеждать в больших играх. Мы побили множество рекордов, однако прекрасно понимаем, что нам надо выиграть этот трофей, чтобы нас зауважал весь футбольный мир», — приводит слова Саутгейта BBC.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

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