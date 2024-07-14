Игрок сборной Сербии Миленкович может перейти в «Ноттингем Форест»

26-летний центральный защитник «Фиорентины» и сборной Сербии Никола Миленкович может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «лесники» уже отправили официальное предложение в итальянский клуб. Считается, что это сложнореализуемая сделка, но «Ноттингем Форест» стремится заполучить в свой состав сербского игрока.

Миленкович выступает за «Фиорентину» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «фиалок» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.