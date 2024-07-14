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Игроки «Ривер Плейт» пожелали удачи Барко, который близок к переходу в «Спартак»

Игроки «Ривер Плейт» пожелали удачи Барко, который близок к переходу в «Спартак»
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Футболисты «Ривер Плейт» пожелали удачи полузащитнику Эсекьелю Барко, который близок к тому, чтобы перейти в московский «Спартак».

«Наилучших успехов, друг. Приятно было играть с тобой», — написал в своей социальной сети хавбек Мануэль Лансини, приложив фотографию с Барко и другими игроками «Ривер Плейт».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в московский клуб. Подчёркивалось, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн.

В минувшем сезоне Барко принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами.

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