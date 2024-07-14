«Я не чувствовал себя мужчиной в его возрасте». Линекер — о 17-летнем игроке Испании Ямале

Футбольный эксперт Гари Линекер высказался о качествах 17-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

«В «Лестере» мне было 18, и было ясно, что я ребёнок. Я не шутил насчёт полового созревания. Действительно, прятался в душе и всё такое. Я не чувствовал себя мужчиной. Это было довольно тяжело. Я забивал голы, но только в 21–22 года я начал чувствовать себя комфортно в этой среде. В 17 лет?! Неправильно говорить: «У этого парня талант, давайте попробуем его». Нет. Он играет стабильно, как будто это проще всего на свете.

Я никогда не видел ничего подобного. Месси — человек с другой планеты, и не думаю, что вы захотите проводить с ним такое сравнение, но нет никаких сомнений в том, что, если Ламин будет твердо стоять на ногах и не получит серьёзных травм, то действительно станет особенным. Он уже такой: если судить по игрокам на этом турнире, Ямаль был бы в тройке или четвёрке лучших. В свои 17 лет… он ещё ребёнок! Некоторые ребята оправдывают ожидания, многие — нет. Но с таким талантом я был бы удивлён, если бы мы не увидели в нём какого-то величия», — приводит слова Линекера интернет-издание The Guardian.