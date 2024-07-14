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Матео Кассьерра прокомментировал своё будущее в «Зените»

Матео Кассьерра прокомментировал своё будущее в «Зените»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о возможном уходе из санкт-петербургской команды.

«Я очень счастлив в «Зените», сейчас выиграл трофей. Все меня спрашивают о моём будущем, но у меня контракт с клубом, и я останусь тут», — приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Кассьерра может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче».

Напомним, Кассьерра был признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне‑2023/2024 по итогам голосования болельщиков. Всего колумбийский нападающий провёл 38 матчей, в которых забил 24 гола и сделал семь голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ с 21 забитым мячом в 28 играх. В начале февраля «Зенит» продлил соглашение с 27‑летним колумбийцем до конца сезона‑2026/2027.

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