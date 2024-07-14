Смолов: Козлов сделал правильный выбор, перейдя в «Краснодар». У него большое будущее

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением о переходе Данилы Козлова из «Балтики» в стан «быков».

«Мне кажется, Данила Козлов сделал правильный выбор, перейдя в «Краснодар». Потому что стиль футбола, который пропагандирует команда, мне кажется, ему подходит. Здесь он будет развиваться. У него большое будущее и перспективы. Не буду искать параллели между ним и другими известными футболистами, потому что Данила себя уже зарекомендовал в прошлом сезоне в «Балтике». Желаю ему расти, помогать команде и себе», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

27 июня футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики», воспитанника академии «Зенита» Данилы Козлова.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.