Мостовой: не могу сказать, что Испания — фаворит, у обеих сборных есть свои плюсы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы 2024 между национальными командами Испании и Англии. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«На протяжении всего чемпионата Европы те люди, которые хаяли сборную Англии, не должны смотреть этот финал. Они по-страшному критиковали Англию, но я говорил, что англичане, скорее всего, будут в финале, потому что присутствует фарт и они забивали голы на последних минутах. По их словам, те сборные, которые сидят дома и смотрят Евро по телевизору, отличные, а Англия никакая.

Ясно, что мы будем болеть за Испанию. И все мои прогнозы, которые я озвучивал, сбываются. Но я не могу сказать, что в финале Евро Испания — это однозначный фаворит. Для меня любой финал — это 50 на 50. Я же смотрю на футбол немножко по-другому, поэтому у обеих сборных есть свои плюсы и также есть минусы. Матч против Германии показал минусы испанцев. Немцы по игре были лучше и должны были проходить, но там уже фарт повернулся в сторону Испании», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.