Мбаппе поработает с известным тренером по физподготовке «Реала» перед началом сезона — AS

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поработает с известным тренером «сливочных» по физподготовке Антонио Пинтусом в преддверии начала нового сезона. Об этом сообщает AS.
По информации источника, Пинтус подготовил для французского футболиста программу «в стиле Криштиану Роналду», необходимую для того, чтобы Мбаппе вернул прежнюю форму.
Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.
Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: