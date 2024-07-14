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Мбаппе поработает с известным тренером по физподготовке «Реала» перед началом сезона — AS

Мбаппе поработает с известным тренером по физподготовке «Реала» перед началом сезона — AS
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поработает с известным тренером «сливочных» по физподготовке Антонио Пинтусом в преддверии начала нового сезона. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Пинтус подготовил для французского футболиста программу «в стиле Криштиану Роналду», необходимую для того, чтобы Мбаппе вернул прежнюю форму.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»:

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