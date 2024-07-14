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Защитник «Спартака» Денисов рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Защитник «Спартака» Денисов рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, кого будет поддерживать в матче финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встретятся сборные Испании и Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания больше заслужила выиграть этот трофей, буду болеть больше за них. Англия — хорошая команда, много качественных игроков, то, что они дошли до финала — не случайность. В футболе важен результат», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Финал чемпионата Европы — 2024 состоится сегодня, 14 июля, и пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

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