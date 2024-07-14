Испания — Англия: статистика личных встреч финалистов Евро-2024, история противостояний

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
В преддверии встречи Испании и Англии предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.
- Всего матчей: 27.
- Побед Испании: 10.
- Побед Англии: 13.
- Ничьих: 4.
- Разница голов: 45-32 в пользу Англии.
На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.
Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: