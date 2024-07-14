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Испания — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Испания — Англия: статистика личных встреч финалистов Евро-2024, история противостояний

Испания — Англия: статистика личных встреч финалистов Евро-2024, история противостояний
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Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии встречи Испании и Англии предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.

  • Всего матчей: 27.
  • Побед Испании: 10.
  • Побед Англии: 13.
  • Ничьих: 4.
  • Разница голов: 45-32 в пользу Англии.

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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