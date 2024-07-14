«Отец хотел назвать меня Ди Стефано». Эндрик — о связи с мадридским «Реалом» с детства

17-летний игрок бразильского «Палмейраса» Эндрик, который этим летом перейдёт в мадридский «Реал», высказался о долгой связи с «Королевским клубом».

«Моя история с мадридским «Реалом» началась ещё до того, как я родился, отец хотел назвать меня Ди Стефано (легенда столичного клуба. — Прим. «Чемпионата»), но мама была против», — приводит слова Эндрика интернет-издание L’Equipe.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.