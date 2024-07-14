Деклан Райс: Ямаль? Не понимаю, почему игроки сборной Франции решили принизить его

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем Испании Ламине Ямале в преддверии очного матча команд в финале Евро-2024, который состоится сегодня, 14 июля.

«После того как они выиграли матч на днях [с Францией], я увидел данные, согласно которым ему (Ямалю) было 12 лет в то время, когда разразился коронавирус. Это страшно.

Он показывает, насколько хорош. Я понятия не имею, почему игроки сборной Франции решили принизить своего соперника», — приводит слова Райса Goal.

Напомним, в преддверии полуфинального матча Евро-2024 Испания — Франция полузащитник «трёхцветных» Адриен Рабьо заявил, что в этой игре Ямалю придётся «выйти из зоны комфорта» для того, чтобы вывести свою команду в финал.

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