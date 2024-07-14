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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Стало известно, какой денежный бонус получил Саутгейт за выход Англии в финал Евро-2024

Стало известно, какой денежный бонус получил Саутгейт за выход Англии в финал Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил денежный бонус в размере £ 2 млн за выход национальной команды в финал чемпионата Европы 2024 года. Об этом информирует The Sun.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 53-летний Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Ранее специалист работал в «Мидлсбро». Национальная команда Англии на Евро-2024 стала победителем группы C с командами Дании, Словении и Сербии, набрав на групповом этапе пять очков. В плей-офф турнира англичане прошли сборные Словакии (2:1 д.в.), Швейцарии (1:1, 5:3 пен.) и Нидерландов (2:1).

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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