Стало известно, какой денежный бонус получил Саутгейт за выход Англии в финал Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил денежный бонус в размере £ 2 млн за выход национальной команды в финал чемпионата Европы 2024 года. Об этом информирует The Sun.

Напомним, 53-летний Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Ранее специалист работал в «Мидлсбро». Национальная команда Англии на Евро-2024 стала победителем группы C с командами Дании, Словении и Сербии, набрав на групповом этапе пять очков. В плей-офф турнира англичане прошли сборные Словакии (2:1 д.в.), Швейцарии (1:1, 5:3 пен.) и Нидерландов (2:1).

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.