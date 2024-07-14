«Сборная Англии поопытнее Испании». Семшов ответил на вопрос о фаворите финала Евро-2024

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о фаворите матча финала чемпионата Европы 2024 между национальными командами Испании и Англии. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Это финал, одна игра, по большому счёту две команды, которые вышли, достойны принимать участие в игре. Если брать Англию, то у них очень мрачная игра, но понравилось то, что команда умеет играть на результат, что доказывает важность именно этой части. Можно говорить про качество игры, но у Англии есть набор сильных футболистов, за счёт их качеств команда вышла в финал, кто-то на себя брал инициативу в трудную минуту. Если говорить об Испании, то это самая зрелищная и стабильная команда на протяжении всего турнира, по игре, наверное, она лучше, но в финале возможно всё.

Я бы не стал говорить, что бывает в финале какой-то фаворит, с обеих сторон сильные игроки, но поопытнее сборная Англии. Они уже играли в финале прошлого Евро, за третье место на чемпионате мира 2022 года. Но испанцы по игре выглядели получше. Не зря тренер испанцев говорил, что для победы на Евро нужно быть лучше самих себя в данной ситуации, если они будут ещё сильнее, то Ямаль, Уильямс и Мората — основная ударная сила. Если они будут ярко играть, то у испанцев будет больше возможностей забить и победить», — приводит слова Семшова ТАСС.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.