Чемпион мира Варан согласился на переход в «Комо» — Романо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан согласился на предложение о переходе в итальянский «Комо», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сделка близка к завершению. Подчёркивается, что потребуется ещё несколько дней для изучения деталей контрактов, затем последует медицинское обследование.

Напомним, 30 июня закончилось трудовое соглашение француза с «Манчестер Юнайтед», за который защитник выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В 2018 году Варан стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

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