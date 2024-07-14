Ерохин: перед каждым сезоном «Зенит» поздравляют с чемпионством, но просто ни разу не было

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. Напомним, чемпионат стартует 20 июля.

— Кажется, у «Зенита» не будет конкурентов в новом сезоне, особенно с приходом новичков. Согласны?

— Это обсуждается в прессе. Не только у нас стоит задача стать чемпионами, поэтому конкуренция будет 100%.

— Вам нравится, когда «Зенит» поздравляют с чемпионством ещё до начала чемпионата?

— Такое было практически перед каждым сезоном, когда мы становились чемпионами. Тем не менее они складываются по-разному, просто не было ни в одном из них. Этот сезон не будет исключением, только при максимальной концентрации и вкладе каждого футболиста станет возможным победить в этом году. А на эти поздравления мы никак не смотрим — готовимся, тренируемся, отталкиваемся от каждого матча», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.