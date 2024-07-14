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Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана станет игроком «Астон Виллы» — Фабрицио Романо

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана станет игроком «Астон Виллы» — Фабрицио Романо
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22-летний опорный полузащитник «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онана станет игроком «Астон Виллы», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бельгиец пройдёт медицинское обследование для перехода в стан бирмингемцев после окончания отпуска. Сообщается, что Онана обойдётся «Астон Вилле» в £ 50 млн (€ 59,5 млн).

Амаду провёл четыре матча в составе сборной Бельгии на Евро-2024, не отметившись результативными действиями.

Онана выступает за «Эвертон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за ливерпульцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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