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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Онопко рассказал, в чём современная сборная Испании превзошла плеяду Хави и Иньесты

Онопко рассказал, в чём современная сборная Испании превзошла плеяду Хави и Иньесты
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Бывший защитник сборной России и испанского «Овьедо» Виктор Онопко поделился мнением о нынешнем поколении «Фурия Роха».

«По моим ощущениям — и это удивительно — современная команда кое в чём даже немного превзошла то золотое поколение. Я с самого начала турнира говорил, что буду болеть за Испанию, Сербию, Грузию — команды, способные показывать атакующий, комбинационный футбол. Я смотрел все матчи испанцев с 1-го тура и поймал себя на мысли: возможно, то поколение было чуть-чуть талантливее, но это — более работоспособное. Да, они хорошо обрабатывают и быстро передают мяч. Скорость мышления — высочайшая. Но что меня удивило: после потери мяча все сразу вступают в отбор. В команде нет ни одного человека, кто не возвращался бы назад и не отрабатывал бы в обороне. Даже когда соперник разворачивает контратаку, испанцы моментально перебегают на свою половину и почти всегда имеют численное преимущество на том или ином участке поля. Понятно, что современный футбол требует этих компонентов, но сборная Испании выполняет их лучше всех. Даже на фоне Испании, Германии, Франции она стоит особняком по всем показателям: по игре, работоспособности. Тактику не беру, потому что она им в меньшей степени нужна, хотя и в этом плане видны наработки тренера де ла Фуэнте. Меня лично эта команда радовала на протяжении всего турнира», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня, 14 июля, сборная Испании встретится с Англией в финале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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