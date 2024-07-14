Виктор Онопко: сегодня вечером в Испании все бары будут забиты

Бывший защитник сборной России и испанского «Овьедо» Виктор Онопко рассказал об ажиотаже, который будет в Испании по случаю игры «Фурия Роха» в финале Евро-2024 с Англией. Встреча состоится сегодня, 14 июля.

«В Испании ко всему, что касается футбола, всегда большой интерес. Особенно в тех городах, где есть приличные команды. Когда недавно «Овьедо» играл за выход в Примеру с «Эспаньолом», весь город окрасился в синий цвет. Мой бывший клуб выиграл дома 1:0, но потом уступил в Барселоне и не вышел в первый дивизион. Ажиотаж, эмоции вокруг тех матчей были сумасшедшие. Сейчас будет то же самое, но в бóльших масштабах. Все будут болеть за страну. Люди вывесят флаги на балконах, все бары, кафешки в воскресенье будут забиты — это типично для Испании. Этим они отличаются от многих стран и команд.

Испания тем и хороша, что в списке приоритетов на первом месте жизнь, на втором — работа. Хотя работают они тоже хорошо. Но там и помимо футбола много праздников, когда люди собираются компаниями, коллективами, командами. И в воскресенье они будут наслаждаться игрой и веселиться вне зависимости от того, как будут развиваться события на поле. Мне лично нравится такой менталитет», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: