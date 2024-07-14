Тренер сборной Канады Марш намекнул на плохое отношение к нему в Федерации футбола США

Американский специалист Джесси Марш, возглавляющий сборную Канады, скептически отнёсся к возможности потенциального руководства национальной командой его родной страны.

«Я никуда не ухожу, меня не интересует работа в США.

Честно говоря, если в организации не произойдут большие изменения, не думаю, что у меня когда-либо возникнет интерес к подобной работе в будущем. Так что я действительно счастлив здесь.

Я очень уважаю местный (в США) футбол, но я прошёл с ними через определённый процесс, верно? Не собираюсь вдаваться в подробности, но со мной не очень хорошо обращались в этом процессе. Как бы там ни было, теперь это в прошлом», — приводит слова Марша ESPN.

Напомним, с 2010 по 2011 год Марш занимал должность ассистента тренера в сборной США.

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