Акинфеев: после завершения карьеры на месяц еду на рыбалку и ни с кем не буду общаться

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своими планами после завершения профессиональной карьеры.

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу. Время покажет, как говорится, и каких-то тайн я не делаю. Насколько здоровье позволит, настолько я буду играть. При этом отдаю себе отчёт, что уже не 25 лет», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Напомним, на текущий момент Акинфееву 38 лет. Он выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года. За этот период он принял участие в 765 матчах во всех турнирах, 318 из которых отыграл «на ноль».

В минувшем сезоне Акинфеев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.