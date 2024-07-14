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Видео: Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона

Видео: Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд выложил в своих социальных сетях видео, где он отдыхает перед началом сезона на природе.

Норвежец в составе манчестерского клуба дважды стал обладателем «Золотой бутсы» английской Премьер-Лиги, побив рекорд чемпионата по количеству голов за сезон, дважды стал чемпионом Англии, стал обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии.

Холланд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за «горожан» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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