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Антонио Конте дал характеристику минувшему сезону «Наполи»

Антонио Конте дал характеристику минувшему сезону «Наполи»
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Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о минувшем сезоне клуба, по итогам которого он занял 10-е место в чемпионате Италии.

«Конечно, не всё пропало даром, но давайте не будем забывать, что это было действительно очень разочаровывающим со всех точек зрения. Мы с ребятами пытаемся оставить всё это позади и сосредоточиться на изменениях, которые нас ждут.

Давайте оставим прошлый сезон таким, какой он есть. Никто ему не рад, но у нас есть опыт побед двухлетней давности. Это должно сделать нас более опытными людьми. Нужно отложить это в сторону, но вернуться к этим воспоминаниями при необходимости», — приводит слова Конте Tuttomercatoweb.

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