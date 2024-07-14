Журналиста, болеющего за «Рому», по ошибке обвинили в покушении на Дональда Трампа

Журналисты Белого дома случайно обвинили в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа итальянского журналиста Марко Виоли, являющегося фанатом «Ромы», сообщает интернет-издание OpenOnline.

По информации источника, мужчина проснулся посреди ночи из-за огромного количества уведомлений. В социальных сетях ему начали писать о том, что именно он попытался убить Трампа во время предвыборного выступления в американском штате Пенсильвания.

Выяснилось, что информацию об этом распространили журналисты в США, назвав имя предполагаемого стрелка — Марк Виолетс, и прикрепив фото итальянца Марко Виоли. Фото даже попало в телевизионный эфир с титром «Стрелок убит».

Напомним, Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июля. Политик прошёл медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов после инцидента Трамп уже появился на публике.

По сообщениям американских властей, в результате покушения пострадали несколько человек.