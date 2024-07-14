В «Оренбурге» высказались о возможном уходе защитника Переса

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал будущее аргентинского защитника команды Матиаса Переса.

«В клубе нет предложений по Пересу», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний Матиас Перес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Напомним, «Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре.