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Санчо готов покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на примирение с тен Хагом — ESPN

Санчо готов покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на примирение с тен Хагом — ESPN
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо по-прежнему рассматривает вариант с уходом из английского клуба, несмотря на примирение с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, из-за конфликта с которым футболист долгое время не выходил на поле. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на ESPN.

По информации источника, главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта «убеждён», что Санчо хочет присоединиться к команде уже нынешним летом.

Напомним, в начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

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