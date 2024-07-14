Циклаури назвал команды Первой лиги, которые будут бороться за выход в РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» и «Алании» Зураб Циклаури назвал команды, которые будут бороться за выход в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) в новом сезоне Первой лиги.

«Для каждого клуба Первой лиги деньги важны. Мне кажется, «Урал», «Сочи», «Балтика», «Торпедо» и «Арсенал» — главные претенденты на повышение. Пять клубов, которые точно будут бороться за выход в высшую лигу. «Шинник» — амбициозный клуб, но у Черышева нет фундаментальной базы для этого», — приводит слова Циклаури Legalbet.

Напомним, сезон-2024/2025 стартовал 13 июля. В минувшем сезоне РПЛ понижению в классе подверглись екатеринбургский «Урал», калининградская «Балтика» и «Сочи». В РПЛ из Первой лиги вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».