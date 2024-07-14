Больше 50% французских болельщиков хотят, чтобы Дешам покинул сборную Франции — L'Equipe

Больше половины французских футбольных фанатов хотят, чтобы главный тренер сборной Дидье Дешам покинул пост, сообщает интернет-издание L’Equipe.

По информации источника, 51% болельщиков из выборки опроса желают ухода наставника. Еще 58% французов разочарованы выступлением сборной на Евро — 2024, а 42% — беспокоятся о будущем национальной команды.

Напомним, Дидье Дешам занимает пост главного тренера сборной Франции с 2012 года. За это время ему удалось выиграть с командой чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021 году. Также под его руководством сборная становилась серебряным призёром Евро-2016 и чемпионата мира — 2022.

На чемпионате Европы — 2024 Франция добралась до полуфинала, где уступила национальной команде Испании (1:2).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.