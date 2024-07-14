«Превосходная сборная». Тренер Испании де ла Фуэнте — об Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о национальной команде Англии, с которой испанцам предстоит встретиться в финальном матче чемпионата Европы 2024 года. Игра состоится сегодня, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Превосходная сборная. Вне зависимости от результатов и игры на этом Евро я знал, что у Англии очень хорошая команда, очень хороший подбор игроков и что рано или поздно они «включатся».

Я догадывался об этом из-за исключительного уровня её игроков. Так что с нашей стороны нет никакой самоуспокоенности либо чрезмерной самоуверенности. В действительности игра с Англией — это, думаю, совершенно иной матч среди всех прежде проведённых нами на Евро», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.