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«Превосходная сборная». Тренер Испании де ла Фуэнте — об Англии на Евро-2024

«Превосходная сборная». Тренер Испании де ла Фуэнте — об Англии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о национальной команде Англии, с которой испанцам предстоит встретиться в финальном матче чемпионата Европы 2024 года. Игра состоится сегодня, 14 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Превосходная сборная. Вне зависимости от результатов и игры на этом Евро я знал, что у Англии очень хорошая команда, очень хороший подбор игроков и что рано или поздно они «включатся».

Я догадывался об этом из-за исключительного уровня её игроков. Так что с нашей стороны нет никакой самоуспокоенности либо чрезмерной самоуверенности. В действительности игра с Англией — это, думаю, совершенно иной матч среди всех прежде проведённых нами на Евро», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

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