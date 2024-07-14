Булыкин: «Краснодар» всё упустил в первом тайме матча с «Зенитом» — это большая ошибка

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о минувшем матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2.

«Закономерный результат. Игра понравилась, были голы. «Зенит» в первом тайме уже всё решил, и «Краснодару» было тяжело что-то предпринять. При счёте 3:0 мало кто может что-то противопоставить «Зениту». «Краснодар» всё упустил в первом тайме — это оказалось большой ошибкой. Они не смогли с самого начала хорошо сыграть против «Зенита», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем, на 43-й минуте, полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 65-й минуте, отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. Однако на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова — 4:2.

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