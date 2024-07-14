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Булыкин: «Краснодар» всё упустил в первом тайме матча с «Зенитом» — это большая ошибка

Булыкин: «Краснодар» всё упустил в первом тайме матча с «Зенитом» — это большая ошибка
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о минувшем матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Закономерный результат. Игра понравилась, были голы. «Зенит» в первом тайме уже всё решил, и «Краснодару» было тяжело что-то предпринять. При счёте 3:0 мало кто может что-то противопоставить «Зениту». «Краснодар» всё упустил в первом тайме — это оказалось большой ошибкой. Они не смогли с самого начала хорошо сыграть против «Зенита», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем, на 43-й минуте, полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 65-й минуте, отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. Однако на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова — 4:2.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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