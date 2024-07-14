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В «Локомотиве» подтвердили возможный трансфер вингера «Ференцвароша» Маркиньоса

В «Локомотиве» подтвердили возможный трансфер вингера «Ференцвароша» Маркиньоса
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал возможный трансфер вингера «Ференцвароша» Маркиньоса в московский клуб.

«Мы действительно сделали предложение «Ференцварошу», идёт переговорный процесс. Когда будет информация, мы её сообщим», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» сделал предложение «Ференцварошу» о трансфере Маркиньоса за сумму в € 2,8 млн.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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