Руни: Ямаль напоминает меня на Евро-2004, а Уильямс похож на Роналду в молодости

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о вингерах испанской национальной команды Ламине Ямале и Нико Уильямсе.

«Ламин Ямаль немного напоминает мне то, каким был я на Евро-2004 — подростком, который прекрасно проводил время. Нико Уильямс — также исключительный игрок. Он напоминает мне Криштиану Роналду в молодости», — приводит слова Руни Football Talk в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на момент Евро-2004 Руни было 18 лет. В начале Евро-2024 Ямалю было 16 лет. Вчера, 13 июля, крайний нападающий отметил своё 17-летие. Ямаль принял участие в шести матчах текущего чемпионата Европы, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.

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