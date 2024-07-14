«Он проделал невероятный путь». Тренер сборной Англии Саутгейт — об Уоткинсе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру нападающего команды Олли Уоткинса на чемпионате Европы — 2024. Напомним, на 90-й минуте матча полуфинала Евро-2024 Уоткинс пробил точно в угол ворот Нидерландов и тем самым принёс победу англичанам со счётом 2:1.

«Он проделал невероятный путь. Просто попасть в состав было нелегкой задачей. Но то, что он сделал за последние несколько недель, просто невероятно. Он серьёзно подходил к тренировкам и работал на высочайшем уровне. Он был готов помочь, когда мы нуждались в нём», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.