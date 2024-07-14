«Он проделал невероятный путь». Тренер сборной Англии Саутгейт — об Уоткинсе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру нападающего команды Олли Уоткинса на чемпионате Европы — 2024. Напомним, на 90-й минуте матча полуфинала Евро-2024 Уоткинс пробил точно в угол ворот Нидерландов и тем самым принёс победу англичанам со счётом 2:1.
«Он проделал невероятный путь. Просто попасть в состав было нелегкой задачей. Но то, что он сделал за последние несколько недель, просто невероятно. Он серьёзно подходил к тренировкам и работал на высочайшем уровне. Он был готов помочь, когда мы нуждались в нём», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.
В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
- 14 июля 2024
-
12:47
-
12:45
-
12:43
-
12:37
-
12:33
-
12:29
-
12:22
-
12:17
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:51
-
11:51
-
11:47
-
11:43
-
11:40
-
11:34
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:17
-
11:14
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:52
-
10:51
-
10:43
-
10:38
-
10:37
-
10:25
-
10:19
-
10:15