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Испания — Англия. Прямая трансляция
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«Он проделал невероятный путь». Тренер сборной Англии Саутгейт — об Уоткинсе

«Он проделал невероятный путь». Тренер сборной Англии Саутгейт — об Уоткинсе
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру нападающего команды Олли Уоткинса на чемпионате Европы — 2024. Напомним, на 90-й минуте матча полуфинала Евро-2024 Уоткинс пробил точно в угол ворот Нидерландов и тем самым принёс победу англичанам со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 2
Англия
1:0 Симонс – 7'     1:1 Кейн – 18'     1:2 Уоткинс – 90+1'    

«Он проделал невероятный путь. Просто попасть в состав было нелегкой задачей. Но то, что он сделал за последние несколько недель, просто невероятно. Он серьёзно подходил к тренировкам и работал на высочайшем уровне. Он был готов помочь, когда мы нуждались в нём», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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