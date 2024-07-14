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Травмированный Гави посетит матч финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии

Травмированный Гави посетит матч финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави, минувшей осенью получивший серьёзную травму, посетит матч финала чемпионата Европы — 2024, в котором его национальная команда встретится с Англией. Об этом сообщает Marca.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что футболист прибудет в Берлин сегодня вечером. Ранее о том, чтобы он посетил заключительный матч Евро-2024, Гави попросил король Испании Филипп VI. Монарх и 19-летний футболист встретились на одном из общественно значимых мероприятий, проводимом в Лорет-де-Маре.

Напомним, Гави порвал крестообразную связку во время ноябрьского матча квалификации к Евро-2024 с Грузией, в котором «Фурия Роха» одержала победу со счётом 3:1.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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