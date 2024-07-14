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Суарес: когда становишься старше, чувствуешь всё иначе. Мне больно за детей канадцев

Суарес: когда становишься старше, чувствуешь всё иначе. Мне больно за детей канадцев
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37-летний нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался о своём возрасте после победы в матче за третье место с Канадой на Кубке Америки — 2024.

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 2
3 : 4
Уругвай
0:1 Бентанкур – 8'     1:1 Коне – 22'     2:1 Дэвид – 80'     2:2 Суарес – 90+2'    

«Мне тяжело. Потому что, когда ты становишься старше, то чувствуешь всё иначе, ты становишься более чувствительным. Видеть, как их дети (участников сборной Канады. — Прим. «Чемпионата») грустят из-за того, что они вылетают из турнира, было очень большой болью», — приводит слова Суареса интернет-издание Sport.es.

Лучшим игроком матча был признан 37-летний нападающий сборной Уругвая Луис Суарес. На счету форварда в этой встрече ключевой гол на 90+3-й минуте, который перевёл игру в серию послематчевых одиннадцатиметровых, а также победный реализованный пенальти в серии.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Победа над сборной Канады позволила национальной команде Уругвая завоевать бронзовые медали Копа Америка в девятый раз в истории. Также на счету уругвайцев на турнире 15 первых и шесть вторых мест.

Сетка плей-офф Кубка Америки - 2024
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