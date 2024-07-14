«Принесите трофей домой». На стадионе «Уэмбли» появилось напутствие для сборной Англии

На лондонском стадионе «Уэмбли» появилась надпись «Вперёд, Англия. Принесите его (трофей) домой» в преддверии финального матча Евро-2024 с Испанией, который состоится сегодня, 14 июля.

Фото: Пресс-служба стадионе «Уэмбли»

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

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