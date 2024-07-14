ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Принесите трофей домой». На стадионе «Уэмбли» появилось напутствие для сборной Англии

«Принесите трофей домой». На стадионе «Уэмбли» появилось напутствие для сборной Англии
Комментарии

На лондонском стадионе «Уэмбли» появилась надпись «Вперёд, Англия. Принесите его (трофей) домой» в преддверии финального матча Евро-2024 с Испанией, который состоится сегодня, 14 июля.

Фото: Пресс-служба стадионе «Уэмбли»

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android