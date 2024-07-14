«Ман Сити» намерен продлить контракт с Эдерсоном на фоне интереса «Аль-Насра» — The Sun

«Манчестер Сити» готов предложить новый контракт со значительным улучшением финансовых условий вратарю Эдерсону, к которому проявляет интерес «Аль-Наср». Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, в возможном контракте голкипера с саудовским клубом может быть предусмотрена зарплата в размере £ 900 тыс. в неделю с подписным бонусом. «Манчестер Сити», хоть и явно не сможет приблизиться к таким условиям для игрока, намерен предложить новый контракт бразильскому вратарю с увеличением зарплаты на 75%.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Аль-Наср» направил официальное предложение «Манчестер Сити» о приобретении Эдерсона за € 30 млн.

Напомним, Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает голкипера в € 35 млн. В минувшем сезоне Эдерсон провёл 43 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил 34 мяча. Вместе с «Манчестер Сити» Эдерсон стал чемпионом АПЛ сезона-2023/2024.