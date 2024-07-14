Дмитрий Булыкин: главное, чтобы уверенность Глушенкова не переросла в самоуверенность
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о дебюте нападающего Максима Глушенкова за «Зенит».
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Хорошие мысли о дебюте Глушенкова в «Зените», такие матчи всегда добавляют уверенности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. Можно посчитать, что всё сделано, и расслабиться, а это будет опасным моментом. Но в «Зените» у тебя всегда в игре будет два или три хороших шанса. Если ты качественный футболист, то реализуешь эти моменты. Здорово, что Глушенков начал с такой хорошей игры и трофея — это точно добавит ему уверенности», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».
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