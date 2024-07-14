Дмитрий Булыкин: главное, чтобы уверенность Глушенкова не переросла в самоуверенность

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о дебюте нападающего Максима Глушенкова за «Зенит».

«Хорошие мысли о дебюте Глушенкова в «Зените», такие матчи всегда добавляют уверенности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. Можно посчитать, что всё сделано, и расслабиться, а это будет опасным моментом. Но в «Зените» у тебя всегда в игре будет два или три хороших шанса. Если ты качественный футболист, то реализуешь эти моменты. Здорово, что Глушенков начал с такой хорошей игры и трофея — это точно добавит ему уверенности», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».