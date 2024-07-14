Уолкер — о противостоянии с Родри в финале Евро: на какое-то время мы станем врагами

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о соперничестве на время матче финала чемпионата Европы в Германии с полузащитником национальной команды Испании и партнёром по клубу Родри.

«Это решающая битва. На какое-то время мы станем врагами. Это будет ситуация, похожая на собачью грызню. Как только матч закончится, кто бы ни победил, я буду уважать снова Родри как товарища по команде»,- приводит слова Уолкера интернет-издание Marca.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.