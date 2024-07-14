Уолкер — о противостоянии с Родри в финале Евро: на какое-то время мы станем врагами
Поделиться
Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о соперничестве на время матче финала чемпионата Европы в Германии с полузащитником национальной команды Испании и партнёром по клубу Родри.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это решающая битва. На какое-то время мы станем врагами. Это будет ситуация, похожая на собачью грызню. Как только матч закончится, кто бы ни победил, я буду уважать снова Родри как товарища по команде»,- приводит слова Уолкера интернет-издание Marca.
В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
Комментарии
- 14 июля 2024
-
12:47
-
12:45
-
12:43
-
12:37
-
12:33
-
12:29
-
12:22
-
12:17
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:51
-
11:51
-
11:47
-
11:43
-
11:40
-
11:34
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:17
-
11:14
-
11:14
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:52
-
10:51
-
10:43
-
10:38
-
10:37
-
10:25
-
10:19
-
10:15