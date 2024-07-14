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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Уолкер — о противостоянии с Родри в финале Евро: на какое-то время мы станем врагами

Уолкер — о противостоянии с Родри в финале Евро: на какое-то время мы станем врагами
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Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о соперничестве на время матче финала чемпионата Европы в Германии с полузащитником национальной команды Испании и партнёром по клубу Родри.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это решающая битва. На какое-то время мы станем врагами. Это будет ситуация, похожая на собачью грызню. Как только матч закончится, кто бы ни победил, я буду уважать снова Родри как товарища по команде»,- приводит слова Уолкера интернет-издание Marca.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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