ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Колумбии раскритиковал увеличение перерыва в финале Копы-2024 из-за Шакиры

Тренер сборной Колумбии раскритиковал увеличение перерыва в финале Копы-2024 из-за Шакиры
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо подверг критике организаторов Кубка Америки — 2024 за решение увеличить перерыв в финальном матче турнира до 25 минут из-за выступления популярной колумбийской певицы Шакиры.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я надеюсь, вам понравится [выступление]. Шакира великолепна. Я не могу этого понять, хотелось, чтобы всё было как обычно. Когда мы вышли на поле через 16 минут после перерыва, на нас были наложены санкции, но теперь, когда будет шоу, мы сможем выйти на 20-й минуте. Игроки могут остыть, однако это касается обеих сторон. Сегодня я просто узнал об этом как о данности», — приводит слова Лоренсо ESPN.

Напомним, финал Кубка Америки — 2024 пройдёт 15 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

Лионель Месси сыграл в теннис:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android