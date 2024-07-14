Тренер сборной Колумбии раскритиковал увеличение перерыва в финале Копы-2024 из-за Шакиры

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо подверг критике организаторов Кубка Америки — 2024 за решение увеличить перерыв в финальном матче турнира до 25 минут из-за выступления популярной колумбийской певицы Шакиры.

«Я надеюсь, вам понравится [выступление]. Шакира великолепна. Я не могу этого понять, хотелось, чтобы всё было как обычно. Когда мы вышли на поле через 16 минут после перерыва, на нас были наложены санкции, но теперь, когда будет шоу, мы сможем выйти на 20-й минуте. Игроки могут остыть, однако это касается обеих сторон. Сегодня я просто узнал об этом как о данности», — приводит слова Лоренсо ESPN.

Напомним, финал Кубка Америки — 2024 пройдёт 15 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.

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