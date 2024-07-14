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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Эдуард Сперцян рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Эдуард Сперцян рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о том, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду болеть за испанцев! Заслужили!» — приводит слова Сперцяна телеграм-канал Фонбет Кубка России.

Финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии, состоится сегодня, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Испания – Англия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.

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