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Испания — Англия. Прямая трансляция
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«Такова футбольная жизнь». Губерниев поделился мнением о том, кто выиграет Евро-2024

«Такова футбольная жизнь». Губерниев поделился мнением о том, кто выиграет Евро-2024
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, кто выиграет финал чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Матч состоится сегодня, 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня Англия станет чемпионом Европы по футболу!!! Испания проиграет!!! Такова футбольная жизнь!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, данное противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

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