Суперкомпьютер назвал фаворита в финале Евро-2024 Испания — Англия

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в финальной игре чемпионата Европы — 2024, в которой встретятся сборные Испании и Англии. По итогам предматчевых симуляций «Фурия Роха» завоевала трофей в 60,4 % случаев.

Напомним, эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: