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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Суперкомпьютер назвал фаворита в финале Евро-2024 Испания — Англия

Суперкомпьютер назвал фаворита в финале Евро-2024 Испания — Англия
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Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в финальной игре чемпионата Европы — 2024, в которой встретятся сборные Испании и Англии. По итогам предматчевых симуляций «Фурия Роха» завоевала трофей в 60,4 % случаев.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

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Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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