Видеообзор победы сборной Уругвая над Канадой в матче за третье место Копы-2024

В ночь с 13 на 14 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился матч за третье место Кубка Америки — 2024. Сборная Уругвая после ничьей 2:2 в основное время переиграла сборную Канады в серии пенальти со счётом 4:3.
На восьмой минуте игры первый гол в матче забил полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадский хавбек Исмаэль Коне сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Джонатан Дэвид вывел вперёд сборную Канады. На 90+3-й минуте форвард Луис Суарес вновь установил на табло равенство и перевёл встречу в серию пенальти.
В послематчевой серии точнее оказались футболисты Уругвая, точку в ней поставил девятый удар, не реализованный защитником сборной Канады Альфонсо Дэвисом.
Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
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