ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Ерохин: в игре с «Краснодаром» Глушенков показал, что усилит команду

Полузащитник «Зенита» Ерохин: в игре с «Краснодаром» Глушенков показал, что усилит команду
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о качествах новичка команды Максима Глушенкова после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

— Глушенков хорошо проявил себя в прошлом сезоне, в Суперкубке с «Краснодаром» он показал, что усилит «Зенит», поэтому уверен — всё должно сложиться хорошо.

— Когда россияне переходят в «Зенит», говорят, что им придётся трудно конкурировать с иностранцами. Максим — обратный пример?

— На мой взгляд, каждый футболист вносит свой вклад в чемпионство. В этом году будет так же, Максим — не исключение, будет стараться проявить все свои качества, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android