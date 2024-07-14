Полузащитник «Зенита» Ерохин: в игре с «Краснодаром» Глушенков показал, что усилит команду

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о качествах новичка команды Максима Глушенкова после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.
— Глушенков хорошо проявил себя в прошлом сезоне, в Суперкубке с «Краснодаром» он показал, что усилит «Зенит», поэтому уверен — всё должно сложиться хорошо.
— Когда россияне переходят в «Зенит», говорят, что им придётся трудно конкурировать с иностранцами. Максим — обратный пример?
— На мой взгляд, каждый футболист вносит свой вклад в чемпионство. В этом году будет так же, Максим — не исключение, будет стараться проявить все свои качества, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».
- 14 июля 2024
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