Полузащитник «Зенита» Ерохин: в игре с «Краснодаром» Глушенков показал, что усилит команду

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о качествах новичка команды Максима Глушенкова после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.

— Глушенков хорошо проявил себя в прошлом сезоне, в Суперкубке с «Краснодаром» он показал, что усилит «Зенит», поэтому уверен — всё должно сложиться хорошо.

— Когда россияне переходят в «Зенит», говорят, что им придётся трудно конкурировать с иностранцами. Максим — обратный пример?

— На мой взгляд, каждый футболист вносит свой вклад в чемпионство. В этом году будет так же, Максим — не исключение, будет стараться проявить все свои качества, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».