ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ушёл этот ваш фраер?» Тюкавин предположительно спросил Максименко о Соболеве

«Ушёл этот ваш фраер?» Тюкавин предположительно спросил Максименко о Соболеве
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин встретился в подтрибунном помещении с вратарём «Спартака» Александром Максименко перед очным товарищеским матчем команд, который состоялся 12 июля (1:1). Во время непродолжительного общения между футболистами состоялся следующий диалог.

Тюкавин. Ушёл? Ушёл? Нет?

Максименко. Кто?

Тюкавин. Этот фраер ваш седьмой.

Максименко. Уедет.

Напомним, ранее появлялась информация, что нападающий «Спартака» Александр Соболев, выступающий под седьмым номером, может перейти в «Зенит».

Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Английские фанаты нашли полицейского, похожего на Саутгейта:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android