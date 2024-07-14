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«Ушёл этот ваш фраер?» Тюкавин предположительно спросил Максименко о Соболеве

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин встретился в подтрибунном помещении с вратарём «Спартака» Александром Максименко перед очным товарищеским матчем команд, который состоялся 12 июля (1:1). Во время непродолжительного общения между футболистами состоялся следующий диалог.

Тюкавин. Ушёл? Ушёл? Нет?

Максименко. Кто?

Тюкавин. Этот фраер ваш седьмой.

Максименко. Уедет.

Напомним, ранее появлялась информация, что нападающий «Спартака» Александр Соболев, выступающий под седьмым номером, может перейти в «Зенит».

Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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