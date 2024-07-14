Президент ФНЛ Измайлов: стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой не должны быть отменены

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался по поводу возможной реформы формата проведения переходных матчей между командами Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Первой лиги за право на участие в РПЛ.

«Моя позиция однозначная – я за вариант, который есть сейчас: две команды из Первой лиги выходят в РПЛ напрямую, ещё две играют в стыковых матчах. На мой взгляд, это даёт максимальную возможность для роста клубов Первой лиги и максимальное напряжение внизу таблицы РПЛ. Это дополнительный интерес к соревнованиям в РПЛ и Первой лиге. Поэтому не считаю правильным отмену нынешнего формата переходных матчей», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ планируют перед началом нового сезона обсудить реформу формата переходных матчей.

В настоящее время в стыках участвуют команды, занявшие по итогам сезона РПЛ 13-е и 14-е места. Они играют с соперниками из Первой лиги, которые заняли по итогам розыгрыша чемпионата третье и четвёртое места.