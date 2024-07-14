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Медведев — о Глушенкове: взаимодействует с Венделом так, будто они в одном детдоме выросли

Медведев — о Глушенкове: взаимодействует с Венделом так, будто они в одном детдоме выросли
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре новичка клуба Максима Глушенкова после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом — будто они в одном детдоме выросли», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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