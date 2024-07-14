Медведев — о Глушенкове: взаимодействует с Венделом так, будто они в одном детдоме выросли

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре новичка клуба Максима Глушенкова после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом — будто они в одном детдоме выросли», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, в матче Суперкубка России Максим Глушенков отметился дублем в ворота «Краснодара».

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).