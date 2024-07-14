Форвард «Зенита» Сергеев отреагировал на слухи о переходе в «Крылья»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал информацию о возможном переходе в самарские «Крылья Советов».

— Правда, что ты можешь уйти в «Крылья»?

— У меня с «Зенитом» контракт ещё год. Я здесь счастлив. То, что пишут, — это вброс. Я это не читаю и не обращаю внимания. Сконцентрирован только на «Зените», так как у меня контракт. И всё супер.

— Хотел бы вернуться в Самару?

— Это провокационный вопрос (улыбается). Я игрок «Зенита» — вот мой ответ, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года, когда он перешёл из «Крыльев Советов». Нападающий сыграл в прошедшем сезоне в 39 матчах, отметившись 11 голами и пятью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 5 млн.